Латвия выделит 100 тысяч евро на поддержку украинских медучреждений

Латвия планирует выделить 100 тысяч евро на поддержку функционирования украинских медицинских учреждений.

Проект соответствующего документа 16 июля приняло правительство Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение латвийского МИД.

Согласно одобренному проекту Министерство иностранных дел уполномочивают сделать взнос от имени Латвии для поддержки работы украинских медицинских учреждений.

Средства будут направлены на их реконструкцию и обеспечение медицинским оборудованием, а также на функционирование и на лечение пациентов.

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Кроме того, Министерство здравоохранения Латвии в сотрудничестве с украинскими коллегами и посольствами собирает информацию о насущных потребностях в лекарствах, медицинских изделиях и оборудовании, а также работает над организацией очередной партии пожертвований для украинских учреждений здравоохранения.

Напомним, на днях Литва перечислила 1 миллион евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Заместитель главы представительства ЕС в Украине заявлял, что Евросоюз поможет с восстановлением "Охматдета".