ЗМІ: Німецькі ультраправі з трьох земель помріяли, як зробити їх "нецікавими для біженців"

Провідні політики ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у Саксонії, Тюрингії і Бранденбурзі, де невдовзі пройдуть земельні вибори, на закритій події озвучували ідеї, як зробити ці землі "найменш привабливими" для мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel за матеріалом SWR, які почули деталі обговорення.

Цієї осені у німецьких східних землях Тюрингія, Саксонія і Бранденбург пройдуть вибори до місцевих парламентів. Журналісти SWR підслухали презентацію передвиборчих програм політиків від "АдН" з цих земель на з’їзді правих сил.

Головний кандидат "АдН" у Саксонії Йорг Урбан у своєму виступі обіцяв зробити Саксонію "найменш привабливою федеральною землею" у Німеччині для мігрантів. Серед іншого, він пропонує запровадити надання соціальної підтримки для біженців, які ще не мають дозволу працювати, у вигляді ваучерів на базові продукти та речі, замість грошових виплат.

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Бйорн Гьоке з Тюрингії, який взяв слово після того, заявив, що хоче "позмагатися з Саксонією за перше місце як найменш приваблива земля для нелегальних мігрантів". Він пофантазував про депортаційні рейси з аеропорту Ерфурта та угоди Тюрингії з іншими країнами про прийом мігрантів.

Ганс-Крістоф Берндт з Бранденбурга у своїй промові заявив, що якби "АдН" прийшла до влади, він намагався би зробити усе, сказане вище, за перші ж тижні роботи. Також політик заявив, що заборонив би вивішувати веселкові прапори ЛГБТ-спільноти на адміністративних будівлях та офіційних установах, а крім того – що хоче запровадити спецпосадовців для розслідування "зловживань повноваженнями, корупції та несправедливості під час коронавірусу".

Дана подія була закритою для широкої громадськості, журналісти SWR слухали виступи з-під паркану. З’їзд-фестиваль для правих організував видавець крайніх правих поглядів Гьотц Кубічек. На події був також скандальний представник "АдН" Максиміліан Кра, а також австрійський правоекстреміст Марін Зельнер. Саме він запропонував план "реміграції" на закритій зустрічі з німецькими однодумцями, яка після розголосу спровокувала велику хвилю протесту проти "Альтернативи для Німеччини".