СМИ: Немецкие ультраправые из трех земель помечтали, как сделать их "неинтересными для беженцев"

Ведущие политики ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, где вскоре пройдут земельные выборы, на закрытом событии озвучивали идеи, как сделать эти земли "наименее привлекательными" для мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel по материалу SWR, которые услышали детали обсуждения.

Этой осенью в немецких восточных землях Тюрингия, Саксония и Бранденбург пройдут выборы в местные парламенты. Журналисты SWR подслушали презентацию предвыборных программ политиков от "АдГ" из этих земель на съезде правых сил.

Главный кандидат "АдН" в Саксонии Йорг Урбан в своем выступлении обещал сделать Саксонию "наименее привлекательной федеральной землей" в Германии для мигрантов. Среди прочего, он предлагает ввести предоставление социальной поддержки для беженцев, которые еще не имеют разрешения работать, в виде ваучеров на базовые продукты и вещи, вместо денежных выплат.

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Бьорн Гьоке из Тюрингии, который взял слово после того, заявил, что хочет "посоревноваться с Саксонией за первое место как наименее привлекательная земля для нелегальных мигрантов". Он пофантазировал о депортационных рейсах из аэропорта Эрфурта и соглашениях Тюрингии с другими странами о приеме мигрантов.

Ганс-Кристоф Берндт из Бранденбурга в своей речи заявил, что если бы "АдГ" пришла к власти, он пытался бы сделать все, сказанное выше, за первые же недели работы. Также политик заявил, что запретил бы вывешивать радужные флаги ЛГБТ-сообщества на административных зданиях и официальных учреждениях, а кроме того – что хочет ввести спецчиновников для расследования "злоупотреблений полномочиями, коррупции и несправедливости во время коронавируса".

Данное событие было закрытым для широкой общественности, журналисты SWR слушали выступления из-под забора.

Съезд-фестиваль для правых организовал издатель крайне правых взглядов Гетц Кубичек. На событии был также скандальный представитель "АдН" Максимилиан Кра, а также австрийский правоэкстремист Марин Зельнер. Именно он предложил план "ремиграции" на закрытой встрече с немецкими единомышленниками, которая после огласки спровоцировала большую волну протеста против "Альтернативы для Германии".