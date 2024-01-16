Співлідерка німецької "АдН" розриває співпрацю з радником через скандальну зустріч про "депортації"

Співлідерка правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель заявила, що припиняє співпрацю зі своїм 69-річним прессекретарем і радником Роландом Гартвігом після того, як він "засвітився" на скандальній зустрічі, де обговорювали масову депортацію осіб іммігрантського походження.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Після зустрічі федерального правління "АдН" ввечері у понеділок у Берліні оголосили, що контракт Роланда Гартвіга з Аліс Вайдель "припиняється за взаємною згодою" з моменту цього оголошення.

Нагадаємо, скандал спалахнув після розслідування німецьких журналістів, у яких вийшло дізнатися зміст непублічної зустрічі політиків "АдН" та членів низки крайніх правих організацій: на ній обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Перший час після скандалу у партії дистанціювалися від зустрічі та стверджували, що Гартвір на етапі запрошення не знав про те, що там має бути лідер крайнього правого руху Identitären Bewegung Мартін Зельнер, який і озвучив план втілення "реміграції".

Політики усього політичного спектру Німеччини засудили зміст обговорення, а по всій країні вихідними пройшли багатотисячні демонстрації проти крайніх правих.

Також це поновило дебати про можливість заборонити діяльність партії на законодавчому рівні як такої, що є небезпечною для країни.

Нагадаємо, у другій половині 2023 року ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.

Читайте також: Ультраправа загроза: що стоїть за стрибком популярності "друзів Путіна" у Німеччині.