Работники аэропортов Парижа все же отменили забастовку перед Олимпиадой

Работники парижских аэропортов решили отменить забастовку, которую планировали со среды 17 июля – за чуть больше чем неделю перед открытием Олимпийских игр.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Профсоюзы работников оператора парижских аэропортов ADP отменили свой план забастовки со среды 17 июля после договоренности с руководством о выплате премий в связи с Олимпийскими играми, об этом сообщили обе стороны.

Премию в размере 300 евро обещают выплатить всем работникам, независимо от категории. В профсоюзах в целом довольны договоренностью, в частности выполнением их требования относительно премий для всех, хотя и считают, что она могла бы быть больше.

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Отдельные премии предусмотрены для работников, которые будут заниматься приемом олимпийских делегаций и их багажом.

Работники аэропортов не единственные, кто добивался дополнительных бонусов из-за Олимпийских игр – такое требование звучало и от многих других работников, в частности железнодорожников и пожарных.

Предупреждение о забастовке профсоюзы объявили 8 июля. Они жаловались на все худшие условия труда, требовали премий для всего персонала, а также обещания нанять больше сотрудников.

Анонсированная забастовка выпадала на финальную неделю перед началом Олимпийских игр и пик летнего туристического сезона. В это время аэропорты Шарля де Голля и Орли обслуживают около 350 тысяч пассажиров ежедневно.

ADP не ожидает особого наплыва туристов в Париж из-за Олимпийских игр. Некоторые операторы сектора, в частности авиакомпания Air France, наоборот, говорят о том, что этим летом из-за Олимпиады в Париже будет меньше туристов.

Однако оператор дополнительно готовился к вызовам, которые могут возникнуть во время массового прибытия спортсменов. В частности речь идет о разнообразном негабаритном багаже, который будет прибывать в больших объемах, как велосипеды, каяки и другой инвентарь.

Напомним, в эти выходные министр спорта Франции погрузилась в Сену, чтобы доказать чистоту воды в реке перед Олимпиадой.