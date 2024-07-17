Очільниця Секретної служби США не думає про відставку через замах на Трампа

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл сказала, що не збирається йти у відставку у зв’язку з тим, що її відомство не змогло запобігти спробі замаху на експрезидента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Чітл, яка опинилася в епіцентрі запитань після пострілів у Трампа під час передвиборчої події, заявила, що не бачить причин йти у відставку, всупереч закликам низки критиків.

Коли її запитали, чи розглядає вона відставку, Чітл запевнила, що збирається залишатися на посаді, та що тепер її завдання – з’ясувати обставини інциденту.

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Чітл сказала, що першою її реакцією на подію були "шок і стурбованість" за експрезидента, і цього ніколи не мало статися.

"Я є директоркою Секретної служби, і я маю гарантувати, що ми проведемо аналіз і що у нашого персоналу є належні ресурси", – сказала вона.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розпорядився організувати незалежний аналіз заходів безпеки під час мітингу, на якому стався замах, а наглядовий комітет Палати представників також буде розслідувати інцидент та запрошує Чітл дати свідчення. Вона зі свого боку заявила, що відомство буде повною мірою співпрацювати.

Раніше Кімберлі Чітл підтвердила, що Секретна служба США посилила заходи безпеки для експрезидента Дональда Трампа після спроби замаху на нього під час мітингу в суботу 13 липня.