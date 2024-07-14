Спецкомісія у Конгресі США викликає очільницю Таємної служби через замах на Трампа

Наглядовий комітет Палати представників США запросив для свічень очільницю Таємної служби США Кімберлі Чітл у зв’язку із замахом на експрезидента Дональда Трампа під час спілкування з виборцями.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Наглядовий комітет, що є головним слідчим органом Палати представників, запросив для свідчень на засіданні керівницю Таємної служби США Кімберлі Чітл на 22 липня.

🚨BREAKING🚨@RepJamesComer has invited U.S. Secret Service Director Kimberly Cheatle to testify at a hearing on Monday, July 22.



Americans demand answers about the assassination attempt of President Trump. pic.twitter.com/zKia2oIxCf Реклама: July 14, 2024

Керівник цього органу Джеймс Комер опублікував копію листа до Чітл, в якій зазначає, що комітет ініціював розслідування замаху на Трампа та просить її добровільно з’явитися на засідання комітету у зазначену дату.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що члени Конгресу проведуть розслідування щодо замаху на Трампа. Він також повідомив, що на спілкування планують запросити посадовців Федерального бюро розслідувань та Міністерства внутрішньї безпеки.

"Американський народ заслуговує знати правду", – наголосив спікер.

Як відомо, у суботу на передвиборчому мітингу Дональда Трампа стався інцидент зі стріляниною, під час якого він отримав поранення у вухо.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Детально про це – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.