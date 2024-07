Спецкомісія у Конгресі США викликає очільницю Таємної служби через замах на Трампа

Наглядовий комітет Палати представників США запросив для свічень очільницю Таємної служби США Кімберлі Чітл у зв’язку із замахом на експрезидента Дональда Трампа під час спілкування з виборцями.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Наглядовий комітет, що є головним слідчим органом Палати представників, запросив для свідчень на засіданні керівницю Таємної служби США Кімберлі Чітл на 22 липня.

🚨BREAKING🚨@RepJamesComer has invited U.S. Secret Service Director Kimberly Cheatle to testify at a hearing on Monday, July 22.



Americans demand answers about the assassination attempt of President Trump. pic.twitter.com/zKia2oIxCf

