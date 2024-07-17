Глава Секретной службы США не думает об отставке из-за покушения на Трампа

Директор Секретной службы США Кимберли Читл сказала, что не собирается уходить в отставку в связи с тем, что ее ведомство не смогло предотвратить попытку покушения на экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Читл, которая оказалась в эпицентре вопросов после выстрелов в Трампа во время предвыборного события, заявила, что не видит причин уходить в отставку, вопреки призывам ряда критиков.

Когда ее спросили, рассматривает ли она отставку, Читл заверила, что собирается оставаться в должности, и что теперь ее задача – выяснить обстоятельства инцидента.

Реклама:

Читл сказала, что первой ее реакцией на произошедшее были "шок и обеспокоенность" за экс-президента, и этого никогда не должно было произойти.

"Я директор Секретной службы, и я должна гарантировать, что мы проведем анализ и что у нашего персонала есть надлежащие ресурсы", – сказала она.

Напомним, президент США Джо Байден распорядился организовать независимый анализ мер безопасности во время митинга, на котором произошло покушение, а надзорный комитет Палаты представителей также будет расследовать инцидент и приглашает Читл дать показания. Она со своей стороны заявила, что ведомство будет в полной мере сотрудничать.

Ранее Кимберли Читл подтвердила, что Секретная служба США усилила меры безопасности для экс-президента Дональда Трампа после попытки покушения на него во время митинга в субботу 13 июля.