У Польщі черговий грозовий фронт завдав значних збитків, є постраждалі

У низці регіонів Польщі знову пройшли грози зі шквальним вітром, спричинивши матеріальні збитки і випадки травмування людей.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

З попереднього дня і до 6 години ранку середи пожежно-рятувальна служба здійснила майже 5000 виїздів по всій території країни для ліквідації наслідків негоди.

Найбільших проблем стихія завдала у Поморському, Мазовецькому, Малопольському, Люблінському воєводствах, постраждали четверо людей.

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У Гдині зламане дерево обірвало тролейбусні дроти, співробітник громадського транспорту отримав удар струмом.

В Ольштині на півночі країни гілка, що впала з дерева, травмувала перехожого, його госпіталізували. Ще двоє постраждалих – співробітники пожежно-рятувальної служби.

У прикордонному з Україною Підкарпатському воєводстві після нічної грози знеструмлені понад 9000 споживачів, на дорогах довкола Жешува та в самому місті складна ситуація.

Пожежно-рятувальна служба прибирає з доріг потрощені дерева, деякі мешканці потребують допомоги через пошкоджені дахи, окремі дороги підтоплені.

Під час попередньої серії гроз минулого тижня на півночі Польщі буревій розтрощив базу відпочинку, де були близько 20 людей.

На початку червня у Сілезії окремі райони постраждали від масштабних підтоплень після сильних злив. Пізніше того ж місяця буревій поламав сотні дерев і позривав дахи з будівель у багатьох громадах на півдні країни.