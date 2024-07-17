В Польше очередной грозовой фронт нанес значительный ущерб, есть пострадавшие

В ряде регионов Польши снова прошли грозы со шквальным ветром, вызвав материальный ущерб и случаи травмирования людей.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

С предыдущего дня и до 6 часов утра среды пожарно-спасательная служба осуществила почти 5000 выездов по всей территории страны для ликвидации последствий непогоды.

Наибольшие проблемы стихия нанесла в Поморском, Мазовецком, Малопольском, Люблинском воеводствах, пострадали четыре человека.

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В Гдыне сломанное дерево оборвало троллейбусные провода, сотрудник общественного транспорта получил удар током.

В Ольштыне на севере страны упавшая с дерева ветка травмировала прохожего, его госпитализировали. Еще двое пострадавших – сотрудники пожарно-спасательной службы.

В приграничном с Украиной Подкарпатском воеводстве после ночной грозы обесточены более 9000 потребителей, на дорогах вокруг Жешува сложная ситуация.

Пожарно-спасательная служба убирает с дорог разбитые деревья, некоторые жители нуждаются в помощи из-за поврежденных крыш, отдельные дороги подтоплены.

Во время предыдущей серии гроз на прошлой неделе на севере Польши ураган разбил базу отдыха, где были около 20 человек.

В начале июня в Силезии отдельные районы пострадали от масштабных подтоплений после сильных ливней. Позже в том же месяце ураган поломал сотни деревьев и сорвал крыши со зданий во многих общинах на юге страны.