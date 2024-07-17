Трамп: Я сказав би Путіну ніколи не лізти в Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре похвалився своїми добрими стосунками з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Трамп переконує, що за часів його президентства "нам ніколи не загрожувала війна".

"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки… Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", – зазначив експрезидент США.

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На його думку, поточна безпекова ситуація у світі "може закінчитися Третьою світовою війною". Трамп звинувачує в усьому свого суперника, чинного президента Джо Байдена.

"У мене не було війни… Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу. Мені казали, що на це піде п'ять років, а мені знадобилося майже небагато часу, ми їх вибили… Росія не захоплювала жодної території", – додав Трамп.

У цьому ж інтерв'ю Трамп казав, що думав над послабленням санкцій проти Росії, оскільки не є прихильником обмежень.

Він також заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.

У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною