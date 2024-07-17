Трамп: Я сказал бы Путину никогда не лезть в Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз похвастался своими хорошими отношениями с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в интервьюBloomberg.

Трамп утверждает, что во времена его президентства "нам никогда не угрожала война".

"Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения... Он бы никогда не полез в Украину. Я говорил: "Никогда, никогда не лезь в Украину", – отметил экс-президент США.

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По его мнению, текущая ситуация с безопасностью в мире "может закончиться Третьей мировой войной". Трамп обвиняет во всем своего соперника, действующего президента Джо Байдена.

"У меня не было войны... Никакой войны, кроме ИГИЛ. Я покончил с ними за очень короткий промежуток времени. Мне говорили, что на это уйдет пять лет, а мне понадобилось немного времени, мы их выбили... Россия не захватывала никаких территорий", – добавил Трамп.

В этом же интервью Трамп говорил, что думал над ослаблением санкций против России, поскольку не является сторонником ограничений.

Ранее Трамп заявлял, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.

В штабе Трампа рассказывали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.