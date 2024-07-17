Кулеба: Росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття МН17

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба до десятих роковин катастрофи рейсу МН17 над Донбасом висловив переконання, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за скоєне.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю South China Morning Post.

За словами голови МЗС, Росія досі користається з горя близьких жертв МН17 через "відверту, системну і безсоромну брехню" та "нелюдську відмову" визнати правду, взяти на себе відповідальність і перепросити перед жертвами та їхніми сім'ями.

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"Мені прикро це говорити, але Росія вбила невинних жертв MH17 двічі. По-перше, своєю ракетою. По-друге, своєю брехнею", – сказав він.

Кулеба наголосив, що Україна доклала значних зусиль для розслідування аварії, тоді як Росія роками брехала й маніпулювала громадською думкою, намагаючись уникнути відповідальності.

"Довічні терміни ув'язнення для виконавців цього злочину є доказом того, що Росії не вдасться уникнути відповідальності. Рано чи пізно ті, хто приймав початкові рішення у цій трагедії, також мають бути притягнуті до відповідальності", – висловив упевненість він.

Міністр закликав також притягнути до відповідальності тих, хто віддав накази про збиття МН17, а не тільки виконавців.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.