ЄС у десяту річницю збиття MH17: Росія має визнати відповідальність за трагедію

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель від імені ЄС опублікував заяву з нагоди 10-ї річниці збиття Росією малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.

Як пише "Європейська правда", заяву поширила пресслужба Ради ЄС.

У ній ЄС повторив свій заклик до РФ визнати свою відповідальність за цю трагедію та повною мірою співпрацювати у здійсненні правосуддя.

"ЄС підкреслює, що докази, представлені Спільною слідчою групою під час розгляду справи в Окружному суді Нідерландів та передані до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), чітко вказують на те, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який був використаний для збиття рейсу MH17, поза всяким сумнівом, належав збройним силам РФ", – йдеться в повідомленні.

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Євросоюз зазначив, що жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом.

"Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166", – йдеться в повідомленні.

ЄС додав, що бере до уваги провадження, ініційоване Нідерландами проти Росії в ЄСПЛ, а також провадження, ініційоване Австралією та Нідерландами в Раді ICAO, які є важливими кроками на шляху до встановлення істини, справедливості та підзвітності.

Раніше повідомляли, що в перші дні після катастрофи MH17 Нідерланди свідомо вирішили не засуджувати публічно Росію, хоча вже були вагомі докази причетності РФ до збиття літака.

Також посадовці зізналися, що після збиття малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 у Нідерландах розглядали реальну можливість військового втручання у зону катастрофи.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.