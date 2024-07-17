Кулеба: России не удастся избежать ответственности за сбитие МН17

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба к десятой годовщине катастрофы рейса МН17 над Донбассом выразил убеждение, что России не удастся избежать ответственности за содеянное.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью South China Morning Post.

По словам главы МИД, Россия до сих пор пользуется горем близких жертв МН17 из-за "откровенной, системной и бесстыдной лжи" и "бесчеловечного отказа" признать правду, взять на себя ответственность и извиниться перед жертвами и их семьями.

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"Мне жаль это говорить, но Россия убила невинных жертв MH17 дважды. Во-первых, своей ракетой. Во-вторых, своей ложью", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина приложила значительные усилия для расследования аварии, тогда как Россия годами врала и манипулировала общественным мнением, пытаясь избежать ответственности.

"Пожизненные сроки заключения для исполнителей этого преступления являются доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно те, кто принимал первоначальные решения в этой трагедии, также должны быть привлечены к ответственности", – выразил уверенность он.

Министр призвал также привлечь к ответственности тех, кто отдал приказы о сбитии МН17, а не только исполнителей.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.