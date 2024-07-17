Укр Рус Eng

Кулеба: России не удастся избежать ответственности за сбитие МН17

Новости — Среда, 17 июля 2024, 12:44 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба к десятой годовщине катастрофы рейса МН17 над Донбассом выразил убеждение, что России не удастся избежать ответственности за содеянное.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью South China Morning Post.

По словам главы МИД, Россия до сих пор пользуется горем близких жертв МН17 из-за "откровенной, системной и бесстыдной лжи" и "бесчеловечного отказа" признать правду, взять на себя ответственность и извиниться перед жертвами и их семьями.

ЕС в десятую годовщину сбития MH17: Россия должна признать ответственность за трагедию

Реклама:

"Мне жаль это говорить, но Россия убила невинных жертв MH17 дважды. Во-первых, своей ракетой. Во-вторых, своей ложью", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина приложила значительные усилия для расследования аварии, тогда как Россия годами врала и манипулировала общественным мнением, пытаясь избежать ответственности.

"Пожизненные сроки заключения для исполнителей этого преступления являются доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно те, кто принимал первоначальные решения в этой трагедии, также должны быть привлечены к ответственности", – выразил уверенность он.

В Нидерландах заявили, что рассматривали вариант военного вмешательства в зону сбития MH17

Министр призвал также привлечь к ответственности тех, кто отдал приказы о сбитии МН17, а не только исполнителей.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Суд по MH17
Реклама: