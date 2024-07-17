Китай призупиняє консультації із США щодо контролю за озброєнням через надання зброї Тайваню

Китай через продовження американською стороною продажів зброї Тайваню ухвалив рішення призупинити консультації із США щодо контролю над озброєннями.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу" у Китаї, пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Речник заявив, що Китай вирішив призупинити черговий раунд консультацій із контролю над озброєннями та нерозповсюдження із США.

За його словами, причиною цього є продовження продажів американської зброї Тайваню попри рішучі протести Китаю та неодноразові заяви китайської сторони на всіх рівнях про неприйнятність для Пекіна таких дій.

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"Відповідальність за те, що сталося, лежить повністю на американській стороні. Пекін готовий підтримувати відповідні контакти з Вашингтоном на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва", – заявив речник.

Раніше цього тижня двопартійний комітет Конгресу США у листі до Білого дому висловлював побоювання з приводу того, що Росія може ділитися з Китаєм інформацією про протидію американській зброї, з якою її військові мали справу на полі бою в Україні.

Після саміту НАТО у Вашингтоні офіційний Пекін обурився через його рішення, де Китай назвали вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України.