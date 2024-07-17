Китай приостанавливает консультации с США по контролю за вооружением из-за передачи оружия Тайваню

Китай из-за продолжения американской стороной продаж оружия Тайваню принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями.

Как сообщает корреспондент "Укрінформа" в Китае, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Представитель заявил, что Китай решил приостановить очередной раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению с США.

По его словам, причиной этого стало продолжение продаж американского оружия Тайваню, несмотря на решительные протесты Китая и неоднократные заявления китайской стороны на всех уровнях о неприемлемости для Пекина таких действий.

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"Ответственность за то, что произошло, лежит полностью на американской стороне. Пекин готов поддерживать соответствующие контакты с Вашингтоном на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", – заявил спикер.

Ранее на этой неделе двухпартийный комитет Конгресса США в письме в Белый дом выражал опасения по поводу того, что Россия может делиться с Китаем информацией о противодействии американскому оружию, с которым ее военные имели дело на поле боя в Украине.

После саммита НАТО в Вашингтоне официальный Пекин возмутился из-за его решения, где Китай назвали решающей силой, содействующей войне России против Украины.