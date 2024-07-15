Reuters: Конгрес непокоїть, що РФ може ділитись даними про зброю США з Китаєм

Двопартійний комітет Конгресу США у понеділок закликав Білий дім розкрити деталі того, чи ділилася Росія з Китаєм інформацією про те, як перемогти американську зброю, яку використовують на полі бою в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у листі до радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю допустив, що російські технології на полі бою, які виводять з ладу певні системи озброєнь США, "ймовірно, можуть потрапити" до Китаю. Наприклад – російські засоби боротьби з американськими високоточними боєприпасами.

"Ми повинні передбачити і дійсно діяти, виходячи з припущення, що Росія передає КНР інформацію про вразливі місця або засоби протидії американським і союзницьким системам озброєнь", – написали у листі голова комітету республіканець Джон Муленаар і провідний демократ Раджа Крішнамурті.

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Конгресмени посилаються на повідомлення ЗМІ та аналітичних центрів про підтримку Китаєм військової промисловості Росії та "тривожний рівень російської адаптації", який підірвав ефективність кількох неназваних американських систем озброєнь.

Вони попросили Саллівана оцінити здатність Росії протидіяти американським озброєнням, розгорнутим в Україні, і те, якою мірою Москва поділилася з Китаєм "отриманими уроками".

Також вони просять оцінити будь-які військові зусилля Китаю, спрямовані на відображення російських військових інновацій.

Нагадаємо, минулого тижня країни НАТО назвала Китай ключовою силою, яка сприяє війні Росії проти України.

Китай у відповідь назвав коментарі НАТО упередженими і раніше заявляв, що його підтримка Росії – це звичайна торгівля.

Президент США Джо Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо Пекін продовжить підтримувати Росію.