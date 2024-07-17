ЗМІ: Італія збільшить кількість озброєння на своїх винищувачах F-35

Міністерство оборони Італії планує вдосконалити та збільшити озброєння на борту деяких своїх винищувачів F-35.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить документ міністерства оборони, який є в роспорядженні Reuters.

Документ, який парламент Італії має розглянути до середини серпня, передбачає 682 млн євро на закупівлю зброї протягом 14 років, зокрема керованих бомб, ракет та снарядів для 25-мм гармат, які є на озброєнні F-35.

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Ця програма з'являється в час збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО, в тому числі Італії, яка окремо планує великі інвестиції в нові винищувачі Eurofighter.

В урядовому документі йдеться про те, що Італія вже виділила 650 мільйонів євро на свою програму озброєнь, спрямовану на підтримку операцій протягом гіпотетичного шестимісячного періоду конфлікту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія планує витратити трохи менше 7,5 мільярда євро протягом наступних 11 років на 24 нових винищувачі Eurofighter.

Водночас Румунія розраховує підписати міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про закупівлю винищувачів останнього покоління F-35 вже цієї осені.

Також була інформація, що Німеччина розглядає можливість придбання восьми додаткових винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на додаток до вже замовлених 35 літаків.