СМИ: Италия увеличит количество вооружения на своих истребителях F-35

Министерство обороны Италии планирует усовершенствовать и увеличить вооружение на борту некоторых своих истребителей F-35.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует документ министерства обороны, который есть в распоряжении Reuters.

Документ, который парламент Италии должен рассмотреть до середины августа, предусматривает 682 млн евро на закупку оружия в течение 14 лет, в частности управляемых бомб, ракет и снарядов для 25-мм пушек, которые есть на вооружении F-35.

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Эта программа появляется во время увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО, в том числе Италии, которая отдельно планирует большие инвестиции в новые истребители Eurofighter.

В правительственном документе говорится о том, что Италия уже выделила 650 миллионов евро на свою программу вооружений, направленную на поддержку операций в течение гипотетического шестимесячного периода конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что Италия планирует потратить чуть менее 7,5 миллиарда евро в течение следующих 11 лет на 24 новых истребителя Eurofighter.

В то же время Румыния рассчитывает подписать межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о закупке истребителей последнего поколения F-35 уже этой осенью.

Также была информация, что Германия рассматривает возможность приобретения восьми дополнительных истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin в дополнение к уже заказанным 35 самолетам.