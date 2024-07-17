Румунія розраховує підписати контракт зі США на купівлю F-35 цієї осені

Румунія розраховує підписати міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про закупівлю винищувачів останнього покоління F-35 вже цієї осені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, якого цитує Reuters.

Минулого року Румунія оголосила про плани придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin на загальну суму 6,5 мільярдів доларів. Угода включає логістичні та тренувальні послуги, авіаційні тренажери та боєприпаси, а також самі винищувачі.

Тилвар заявив, що перші літаки будуть поставлені не раніше 2030 року.

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Тим часом Румунія придбала 32 вживаних винищувачі F-16 у Норвегії на додаток до 17, придбаних у Португалії з 2016 року.

Закупівля F-35 була схвалена Вищою радою оборони Румунії у квітні минулого року. Після цього Міноборони країни звернулось до парламенту для отримання згоди на початок процесу закупівлі.