Замах на Трампа не змінить заходи безпеки на відкритті Олімпіади в Парижі

Близько 45 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть безпеку на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі 26 липня, яку відвідають понад 100 глав держав та урядів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив керівник відділу планування та координації Ігор-2024 Ламбіс Константінідіс, повідомляє Reuters.

За словами представника організаторів Олімпіади, замах на експрезидента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії минулої суботи не змінив планів безпеки Ігор.

"У нас дуже тісна співпраця зі службами безпеки США та їхньою Секретною службою. Тому ми також ділимося будь-якою інформацією, яку маємо", – сказав Константінідіс.

Реклама:

Він зауважив, понад 100 осіб цілодобово працюватимуть у штаб-квартирі безпеки Олімпіади у Сен-Дені, що недалеко від Парижа.

"Ми дуже впевнені, що ми на одній хвилі (зі службами безпеки США), і нам не довелося змінювати жодного з наших планів в результаті цього прикрого інциденту", – вказав функціонер.

Константінідіс зазначив, що у церемонії, яка вперше відбудеться за межами стадіону, візьмуть участь близько 80 човнів, які переправлятимуть спортсменів по шестикілометровому маршруту вздовж річки Сени до Ейфелевої вежі.

"Це шестикілометровий маршрут, тож це величезний периметр для моніторингу. Ось чому нам потрібно стільки людей (для забезпечення безпеки)", – пояснив він.

Повідомляли, що у Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор у Парижі.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.