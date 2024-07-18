Євродепутат подав позов до ЄСПЛ проти Польщі: каже, що його катували у в’язниці

Новий польський євродепутат від ультраправих Маріуш Камінський оголосив, що подасть на Польщу до Європейського суду з прав людини, заявивши, що зазнав катувань у в'язниці після винесення вироку за зловживання службовим становищем.

Заяву євродепутата наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Прибувши до Страсбурга на першу пленарну сесію Європейського парламенту, Камінський оголосив про свої наміри подати позов проти Польщі.

"Це шокує, що в XXI столітті в країні, яка є членом демократичного (Європейського) Союзу, можна говорити про тортури, які застосовуються до членів демократичної опозиції", – сказав євродепутат.

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Перед тим як балотуватися до Європарламенту в червні, Камінський і Мацей Вонсік, колишні міністри консервативного уряду "Права і справедливості", яка втратила владу в Польщі наприкінці 2024 року, були визнані винними у зловживанні службовим становищем і засуджені до двох років ув'язнення.

Їхній арешт викликав хвилю протестів серед прихильників "ПіС". Камінський оголосив голодування під час ув'язнення, стверджуючи, що його годували примусово, що він описав як тортури.

Тюремна служба своєю чергою запевняла, що не робила нічого, що порушувало б гідність ув'язненого.

Зрештою, Камінський і Вонсік були помилувані президентом Анджеєм Дудою.

Після звільнення з в'язниці помилувані вирішили балотуватися до Європейського парламенту. Обидва отримали свої мандати і тепер є двома з 20 депутатів Європарламенту від "ПіС", які представляють групу європейських консерваторів і реформістів.

Описуючи фізичне насильство, якого, за його словами, він зазнав, Камінський зазначив, що його неодноразово зв'язували ременями і, незважаючи на медичні протипоказання, вставляли півметрові трубки через ніс, щоб годувати його.

Нагадаємо, політиків "Права і справедливості" Маріуша Камінського та його ексзаступника Мацея Вонсіка 9 січня затримали в президентському палаці, де вони перебували. Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

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