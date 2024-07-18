Евродепутат подал иск в ЕСПЧ против Польши: говорит, что его пытали в тюрьме

Новый польский евродепутат от ультраправых Мариуш Каминьский объявил, что подаст на Польшу в Европейский суд по правам человека, заявив, что подвергся пыткам в тюрьме после вынесения приговора за злоупотребление служебным положением.

Заявление евродепутата приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Прибыв в Страсбург на первую пленарную сессию Европейского парламента, Каминьский объявил о своих намерениях подать иск против Польши.

"Это шокирует, что в XXI веке в стране, которая является членом демократического (Европейского) Союза, можно говорить о пытках, которые применяются к членам демократической оппозиции", – сказал евродепутат.

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Перед тем как баллотироваться в Европарламент в июне, Каминьский и Мацей Вонсик, бывшие министры консервативного правительства "Права и справедливости", которое потеряло власть в Польше в конце 2024 года, были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением и приговорены к двум годам заключения.

Их арест вызвал волну протестов среди сторонников "ПиС". Каминьский объявил голодовку во время заключения, утверждая, что его кормили принудительно, что он описал как пытки.

Тюремная служба в свою очередь уверяла, что не делала ничего, что нарушало бы достоинство заключенного.

В конце концов, Каминьский и Вонсик были помилованы президентом Анджеем Дудой.

После освобождения из тюрьмы помилованные решили баллотироваться в Европейский парламент. Оба получили свои мандаты и теперь являются двумя из 20 депутатов Европарламента от "ПиС", представляющих группу европейских консерваторов и реформистов.

Описывая физическое насилие, которому, по его словам, он подвергся, Каминьский сказал, что его неоднократно связывали ремнями и, несмотря на медицинские противопоказания, вставляли полуметровые трубки через нос, чтобы кормить его.

Напомним, политиков "Права и справедливости" Мариуша Каминского и его экс-заместителя Мацея Вонсика 9 января задержали в президентском дворце, где они находились. Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

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