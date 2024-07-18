У Сербії поліцейський загинув внаслідок стрілянини на кордоні з Боснією і Герцеговиною

У сербському місті Лозниця на кордоні з Боснією і Герцеговиною сталася стрілянина, внаслідок якої загинув поліцейський із Сербії.

Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

За словами міністра внутрішніх справ Сербії Івіци Дачича, ще один сербський поліцейський був важко поранений.

Дачич розповів, що близько 00:55 поліцейські зупинили автомобіль Mercedes, в якому перебували двоє людей.

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Виходячи з авто, одна особа вистрілила з пістолета, влучивши в груди поліцейського, ще один правоохоронець отримав поранення в плече.

Зловмисник після стрілянини втік.

Обидва поліцейські були доставлені до загальної лікарні Лозниці, де один з них помер від отриманих травм. Другий постраждалий поліцейський перебуває в стабільному стані.

Дачич заявив, що паспорт підозрюваного в стрілянині, знайдений на місці інциденту, був виданий Косовом.

"Сили поліції ведуть інтенсивні пошуки зловмисника", – зазначили в МВС.

Нагадаємо, на початку липня в Егейському морі сталася стрілянина між береговою охороною Греції і чоловіком, який керував човном з мігрантами.

Перед цим у місті Тьонвіль на північному сході Франції сталась смертельна стрілянина на весіллі, яка, ймовірно, була результатом з’ясування стосунків між бандами.