Фон дер Ляєн підтримує створення загальноєвропейської системи ППО

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка претендує на переобрання на цю посаду, висунула ідею створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони.

Про це вона сказала в промові в Європейському парламенті у четвер, 18 липня, передає кореспондент "Європейської правди".

У частині промови, яка стосувалась оборонної політики ЄС, фон дер Ляєн наголосила на необхідності активізувати зусилля в цьому напрямку – починаючи від створення окремої посади єврокомісара до збільшення інвестицій.

"Ми повинні створювати спільні європейські проєкти, наприклад повноцінну систему протиповітряної оборони, "Повітряний щит". Не лише для захисту нашого повітряного простору, а й щоб послати чіткий і потужний сигнал єдності. Європейської єдності у сфері оборони", – пояснила вона.

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Наразі невідомі деталі пропозиції голови Єврокомісії. Про необхідність створення європейської системи ППО раніше казав зокрема прем’єр Польщі Дональд Туск.

Також існує ініціатива "Небесний щит" на чолі з Німеччиною, учасники якої співпрацюють у закупівлі наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, у своїй програмі Урсула фон дер Ляєн обіцяє зосередитись на створенні спільного оборонного союзу ЄС, зокрема створенні в Єврокомісії посади єврокомісара з питань оборони.