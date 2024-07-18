Фон дер Ляйен поддерживает создание общеевропейской системы ПВО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на переизбрание на эту должность, выдвинула идею создания общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Об этом она сказала в речи в Европейском парламенте в четверг, 18 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

В части речи, которая касалась оборонной политики ЕС, фон дер Ляйен подчеркнула необходимость активизировать усилия в этом направлении – начиная от создания отдельной должности еврокомиссара до увеличения инвестиций.

"Мы должны создавать совместные европейские проекты, например полноценную систему противовоздушной обороны, "Воздушный щит". Не только для защиты нашего воздушного пространства, но и чтобы послать четкий и мощный сигнал единства. Европейского единства в сфере обороны", – пояснила она.

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Пока неизвестны детали предложения председателя Еврокомиссии. О необходимости создания европейской системы ПВО ранее говорил в частности премьер Польши Дональд Туск.

Также существует инициатива "Небесный щит" во главе с Германией, участники которой сотрудничают в закупке наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, в своей программе Урсула фон дер Ляйен обещает сосредоточиться на создании общего оборонного союза ЕС, в частности создании в Еврокомиссии должности еврокомиссара по вопросам обороны.