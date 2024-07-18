РФ погрожує розгорнути ракети в ядерному оснащенні через розміщення "Томагавків" в Німеччині

В Росії не виключають розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення далекобійної зброї США у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитує "Интерфакс".

Рябков коментував слова німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, який сказав, що запланована до розміщення зброя США буде звичайною.

У заступника глави МЗС спитали, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.

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"Я не відкидаю жодних варіантів", – сказав Рябков.

Він також звинуватив Німеччину і США в "тотальному руйнуванні системи домовленостей у сфері контролю над озброєннями".

"У цій ситуації, беручи до уваги сукупні можливості країн, що входять до НАТО, ми повинні калібрувати свої відповіді, не відчуваючи водночас якихось внутрішніх стримувань із погляду того, що, де і коли можна, потрібно і чи потрібно розміщувати. Тобто максимально широка опційність", – додав представник МЗС РФ.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.