Британский и ирландский премьеры за кружкой пива пообещали улучшить отношения

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его ирландский коллега Саймон Харрис за бокалом ирландского пива "Гиннес" заявили о попытке улучшить отношения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Харрис является первым иностранным лидером, которого Стармер принял в резиденции главы британского правительства в Чекерс.

"Сейчас происходит важная англо-ирландская перезагрузка (отношений)", – написал Харрис в Instagram под фотографией, где они держат кружки с пивом.

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За несколько часов до встречи Стармер подтвердил, что его правительство отменит схему амнистии бывших солдат и боевиков, причастных к десятилетиям насилия в Северной Ирландии, которая была крайне непопулярной в Дублине.

"Я очень рад, что имею такую раннюю возможность для того, что я считаю перезагрузкой, укреплением и углублением наших отношений", – сказал британский премьер в начале переговоров.

Лидеры договорились проводить ежегодные саммиты для "оживления сотрудничества", и Стармер посетит Ирландию 7 сентября.

Отношения между Лондоном и Дублином стали нестабильными после того, как в 2016 году Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, что спровоцировало острый спор относительно правил торговли, которые будут применяться к Северной Ирландии, входящей в Соединенное Королевство.

Напомним, Стармер пообещал, что Лондон будет "другом и партнером" для европейских союзников и будет готов работать с ними за столом переговоров.

Перед тем он заявлял, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после выхода Brexit.