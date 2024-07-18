Ереван и Баку обвинили друг друга в отказе от встречи лидеров в Лондоне

Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в отказе от встречи на уровне лидеров в Лондоне, на полях саммита Европейского политического сообщества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает армянское Hetq.

МИД Армении в своем заявлении утверждает, что Ереван предложил устроить встречу премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.

"Впрочем, азербайджанская сторона отвергла это предложение. Предложение армянской стороны остается в силе", – отметил МИД в заявлении, добавив, что также Ереван предлагает активизировать переговоры на высшем уровне и в течение месяца выйти на подписание мирного соглашения.

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В то же время советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что это Армения отказывается от встречи, и что решение Еревана является "отступлением от предыдущих мирных договоренностей".

Он также заявил, что встречу лидеров в Лондоне предложила устроить Великобритания на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, Армения присутствовала как гость на юбилейном саммите НАТО, а на этой неделе начала совместные военные учения с США. Также стало известно, что США направят постоянного представителя в Министерство обороны Армении.