Зеленський привітав голову Єврокомісії з переобранням
Президент Володимир Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн із переобранням на посаду голови Європейської комісії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Х (Twitter).
Зеленський побажав фон дер Ляєн успіхів у "досягненні результатів для всіх європейців та зміцненні єдності, оборони та економічної могутності ЄС".
"ЄС – це різноманітна група країн і спільнот, але саме це надає йому сили, сили в різноманітності. Я бажаю президентці Комісії всіляких успіхів у забезпеченні того, щоб кожен отримав вигоду від цього колективного зростання та стійкості", – додав він.
Президент додав, що Україна, як майбутній член Євросоюзу, прагне "активно сприяти зміцненню миру, безпеки та процвітання в Європі, а також зростанню глобальної ролі ЄС".
Фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії голосами 401 депутата Європарламенту.
У своїй передвиборчій програмі вона пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці Європейського Союзу, сприяти його конкурентоспроможності й інтеграції України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
Більше про призначення нового керівництва Євросоюзу читайте в матеріалі "ЄвроПравди".