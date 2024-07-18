Зеленський привітав голову Єврокомісії з переобранням

Президент Володимир Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн із переобранням на посаду голови Європейської комісії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Х (Twitter).

Зеленський побажав фон дер Ляєн успіхів у "досягненні результатів для всіх європейців та зміцненні єдності, оборони та економічної могутності ЄС".

"ЄС – це різноманітна група країн і спільнот, але саме це надає йому сили, сили в різноманітності. Я бажаю президентці Комісії всіляких успіхів у забезпеченні того, щоб кожен отримав вигоду від цього колективного зростання та стійкості", – додав він.

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Президент додав, що Україна, як майбутній член Євросоюзу, прагне "активно сприяти зміцненню миру, безпеки та процвітання в Європі, а також зростанню глобальної ролі ЄС".

Фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії голосами 401 депутата Європарламенту.

У своїй передвиборчій програмі вона пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці Європейського Союзу, сприяти його конкурентоспроможності й інтеграції України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Більше про призначення нового керівництва Євросоюзу читайте в матеріалі "ЄвроПравди".