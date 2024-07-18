Зеленский поздравил главу Еврокомиссии с переизбранием

Президент Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на должность председателя Европейской комиссии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Х (Twitter).

Зеленский пожелал фон дер Ляйен успехов в "достижении результатов для всех европейцев и укреплении единства, обороны и экономической мощи ЕС".

"ЕС – это разнообразная группа стран и сообществ, но именно это придает ему силы, силы в разнообразии.

Я желаю президенту Комиссии всяческих успехов в обеспечении того, чтобы каждый получил выгоду от этого коллективного роста и устойчивости", – добавил он.

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Президент добавил, что Украина, как будущий член Евросоюза, стремится "активно способствовать укреплению мира, безопасности и процветания в Европе, а также росту глобальной роли ЕС".

Фон дер Ляйен переизбрали председателем Еврокомиссии голосами 401 депутата Европарламента.

В своей предвыборной программе она пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, способствовать его конкурентоспособности и интеграции Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Больше о назначении нового руководства Евросоюза читайте в материале "ЕвроПравды".