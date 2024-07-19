CNN: Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут провести телефонный разговор в пятницу, 19 июля.
Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".
Этот разговор станет первым с того момента, как Трамп покинул Белый дом.
Один из собеседников телеканала отметил, что уже некоторое время продолжаются дискуссии относительно подходящего времени для телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
В то же время другой источник добавил, что графики часто меняются.
Трамп неоднократно заявлял, что мог бы завершить войну в Украине за один день, но остается непонятным, как он собирается это сделать.
Недавно Трамп заявил, что сказал бы кремлевскому правителю Владимиру Путину: "Никогда, никогда не лезь в Украину".
Он также говорил, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.
В штабе Трампа рассказывали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.