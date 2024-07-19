CNN: Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут провести телефонный разговор в пятницу, 19 июля.

Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

Этот разговор станет первым с того момента, как Трамп покинул Белый дом.

Один из собеседников телеканала отметил, что уже некоторое время продолжаются дискуссии относительно подходящего времени для телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

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В то же время другой источник добавил, что графики часто меняются.

Трамп неоднократно заявлял, что мог бы завершить войну в Украине за один день, но остается непонятным, как он собирается это сделать.

Недавно Трамп заявил, что сказал бы кремлевскому правителю Владимиру Путину: "Никогда, никогда не лезь в Украину".

Он также говорил, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.

В штабе Трампа рассказывали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.