Британія надасть Україні кредит у £2 млрд для фінансування потреб армії

Міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі в п’ятницю, 19 липня, підписали рамкову угоду, яка зокрема передбачає надання кредиту на два мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони України.

Британсько-українська рамкова угода покликана забезпечити фінансову підтримку для посилення обороноздатності України, зокрема "закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО".

"Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою", – зазначили в Міноборони, додавши, що використання коштів контролюватиме спільна урядова комісія Києва та Лондона.

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Як уточнив Рустем Умєров, Україна використає кредит "на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України".

Це знизить навантаження на бюджет і дозволить Києву в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння, передусім – у сфері протиповітряної оборони, додав український міністр.

Про підписання угоди стало відомо під час візиту президента Володимира Зеленського у Велику Британію, де він виступив перед новим британським урядом, закликавши допомогти Україні з дозволом застосовувати західну зброю для ударів вглиб Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер своєю чергою пообіцяв, що його країна "подвоїть" підтримку України.