Британия предоставит Украине кредит в 2 млрд фунтов для финансирования потребностей армии

Министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Гили в пятницу, 19 июля, подписали рамочное соглашение, которое в частности предусматривает предоставление кредита на два миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Украины.

Британско-украинское рамочное соглашение призвано обеспечить финансовую поддержку для усиления обороноспособности Украины, в частности "закупку современного вооружения, военной техники и других средств обороны в соответствии со стандартами НАТО".

"Кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и по выгодной процентной ставке", – отметили в Минобороны, добавив, что использование средств будет контролировать совместная правительственная комиссия Киева и Лондона.

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Как уточнил Рустем Умеров, Украина использует кредит "на масштабные проекты по развитию обороноспособности Украины".

Это снизит нагрузку на бюджет и позволит Киеву в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение, прежде всего – в сфере противовоздушной обороны, добавил украинский министр.

О подписании соглашения стало известно во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию, где он выступил перед новым британским правительством, призвав помочь Украине с разрешением применять западное оружие для ударов вглубь России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь пообещал, что его страна "удвоит" поддержку Украины.