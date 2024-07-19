ЄС оцінює законопроєкт про "позбавлення відповідальності за корупцію" – Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Єврокомісія вже оцінює законопроєкт №11340, який може розширити випадки звільнення від кримінальної відповідальності за корупцію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Стефанішина сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина зазначила, що урядовий законопроєкт має покращити практику укладання угод про визнання винуватості та відповідає Плану України (Ukraine Facility), в межах якого Київ отримує макрофінансову допомогу ЄС.

"Акт уже проходить оцінку Європейської комісії в межах звіту про розширення та буде доопрацьований у разі коментарів до нього. Закликаю не піддаватися маніпуляціям", – додала вона.

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Верховна рада ухвалила законопроєкт №11340 у першому читанні напередодні, 18 липня. Він передбачає накладання штрафу щодо корупційних правопорушень як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості.

Комітет Ради з антикорупційної політики у висновку до законопроєкту зазначив, що він містить корупціогенний чинник. Свої негативні висновки надали Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як відомо, Україна після початку переговорів про вступ до Євросоюзу має пройти процедуру скринінгу – тобто відповідності свого законодавства законодавству ЄС.

На початку червня в уряді заявили, що першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершено. Друга фаза має початись у липні.