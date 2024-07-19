Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Еврокомиссия уже оценивает законопроект №11340, который может расширить случаи освобождения от уголовной ответственности за коррупцию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Стефанишина сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Стефанишина отметила, что правительственный законопроект должен улучшить практику заключения соглашений о признании виновности и соответствует Плану Украины (Ukraine Facility), в рамках которого Киев получает макрофинансовую помощь ЕС.

"Акт уже проходит оценку Европейской комиссии в рамках отчета о расширении и будет доработан в случае комментариев к нему. Призываю не поддаваться манипуляциям", – добавила она.

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Верховная рада приняла законопроект №11340 в первом чтении накануне, 18 июля. Он предусматривает наложение штрафа за коррупционные правонарушения в качестве дополнительного наказания в случае заключения соглашения о признании виновности.

Комитет Рады по антикоррупционной политике в заключении к законопроекту отметил, что он содержит коррупциогенный фактор. Свои негативные выводы предоставили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как известно, Украина после начала переговоров о вступлении в Евросоюз должна пройти процедуру скрининга – то есть соответствия своего законодательства законодательству ЕС.

В начале июня в правительстве заявили, что первая фаза процесса скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС уже завершена. Вторая фаза должна начаться в июле.