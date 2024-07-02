ЗМІ: Демократи можуть вже в липні висунути Байдена кандидатом

Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційно висунути кандидатуру Джо Байдена вже в середині липня, щоб гарантовано забезпечити його присутність в бюлетені та припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, пише "Європейська правда".

Потенційною датою номінації Байдена є 21 липня, коли відбудеться віртуальне засідання комітету з повноважень Національної конвенції Демократичної партії, за словами джерел, знайомих з цим питанням.

Демократи вже планували висунути 81-річного Байдена до свого серпневого з'їзду, щоб забезпечити його присутність у виборчому бюлетені в Огайо, де 7 серпня є крайнім терміном для затвердження кандидатів. Новий закон штату Огайо відсунув цю дату на 65 днів до виборів.

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Національна конвенція Демпартії заперечила тезу про те, що дострокове висунення було б реакцією на наслідки виступу Байдена на дебатах, назвавши її "неправдивою".

"Ми вже кілька тижнів говорили, що Національна конвенція Демпартії проведе віртуальне голосування напередодні нашого особистого з'їзду через недобросовісні спроби Республіканської партії штату Огайо не допустити Джо Байдена до загального виборчого бюлетеня", – заявила директорка з питань комунікацій Національної конвенції Демократичної партії Розмарі Боглін.

Раніше ЗМІ повідомили, що сім'я Джо Байдена закликала його залишитися в президентських перегонах та обговорювала, чи не звільнити його головних помічників після поганого виступу президента США на дебатах.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

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