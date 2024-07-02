СМИ: Демократы могут уже в июле выдвинуть Байдена кандидатом.

Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официально выдвинуть кандидатуру Джо Байдена уже в середине июля, чтобы гарантированно обеспечить его присутствие в бюллетене и прекратить внутрипартийные разговоры о его замене.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, пишет "Европейская правда".

Потенциальной датой номинации Байдена является 21 июля, когда состоится виртуальное заседание комитета по полномочиям Национального конвента Демократической партии, по словам источников, знакомых с этим вопросом.

Демократы уже планировали выдвинуть 81-летнего Байдена до своего августовского съезда, чтобы обеспечить его присутствие в избирательном бюллетене в Огайо, где 7 августа является крайним сроком для утверждения кандидатов. Новый закон штата Огайо отодвинул эту дату на 65 дней до выборов.

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Национальный конвент Демпартии опровергла тезис о том, что досрочное выдвижение было бы реакцией на последствия выступления Байдена на дебатах, назвав его "ложным".

"Мы уже несколько недель говорили, что Национальный конвент Демпартии проведет виртуальное голосование накануне нашего личного съезда из-за недобросовестных попыток Республиканской партии в штате Огайо не допустить Джо Байдена в общий избирательный бюллетень", – заявила директор по коммуникациям Национального конвента Демократической партии Розмари Боглин.

Ранее СМИ сообщили, что семья Байдена призвала его остаться в президентской гонке и обсуждала, не уволить ли его главных помощников после плохого выступления президента США на дебатах.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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