CNN: Сім’я переконує Байдена не зніматися з виборів

Сім'я Джо Байдена в неділю закликала його залишитися в президентських перегонах і обговорювала, чи не звільнити його головних помічників після поганого виступу президента США на дебатах.

Про це телеканалу CNN стало відомо від радників Байдена, повідомляє "Європейська правда".

Сім'я Байдена – перша леді Джилл Байден, син Хантер та онуки – зібралася у президентській резиденції Кемп-Девіді на раніше заплановану зустріч і закликала президента продовжувати боротьбу за переобрання. Один з радників описав членів сім'ї як таких, що запропонували свою "беззаперечну підтримку".

За словами одного з радників, члени сім'ї були явно розчаровані командою, яка готувала президента Байдена до його дебатів з Трампом. Вони обговорювали, чи варто звільнити когось, і чи варто вносити зміни до штату передвиборчої кампанії.

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Байден відомий своєю лояльністю і захистом близьких радників і не любить звільняти помічників. Станом на неділю не виглядало, що у його кампанії насуваються серйозні кадрові зміни.

Сімейна зустріч відбулася в той час, коли Байден і його кампанія зіткнулися з лавиною закликів до президента відмовитися від участі у виборах після президентських дебатів на CNN, що відбулися в четвер.

За словами одного з радників, дискусії були зосереджені на тому, як члени "клану Байдена" можуть допомогти президенту, а не на тому, чи повинен він переглянути свою кандидатуру.

За словами радників, Байден зацікавлено збирає дані соцопитувань та очікує на ширше опитування і дослідження демократичної кампанії на цьому тижні.

Президент і його оточення перебувають на ранніх стадіях осмислення безпосередніх наслідків дебатів. Радники заздалегідь звинувачують у будь-якому падінні підтримки Байдена жорстке висвітлення в ЗМІ, а не виступ самого президента.

Утім, як відзначає CNN, думка сім'ї про те, що Байден повинен продовжувати боротьбу, може змінитися найближчими днями, якщо буде спостерігатись падіння його підтримки у ключових штатах, і якщо президент переконається, що його вихід з перегонів не потягне на дно демократів цієї осені.

Думка сім'ї має для Байдена велику вагу – навіть більшу, ніж думка ключових помічників та радників – і буде вирішальною у визначенні його політичного майбутнього.

Нагадаємо, чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

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