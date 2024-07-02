У Греції загинули двоє польських туристів та дайвер із Британії

На грецькому острові Крит загинули двоє польських туристів, не врахувавши попередження про високі хвилі на морі, а в іншому місці загинув дайвер з Британії.

Як пише "Європейська правда", про загибель польських туристів повідомило польське RMF24, цитуючи грецькі видання.

Громадяни Польщі віком 45 і 55 років загинули на Криті у містах Херсоніссос і Ханья.

В обох випадках туристи загинули у морі. Причиною утоплення вважають те, що вони не врахували попередження про високі хвилі та пішли купатися.

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Грецький портал Greek City Times повідомив також про загибель під час купання в інших місцях двох грецьких громадян віком понад 80 років.

Крім того, в районі Салонік загинув дайвер із Британії, який занурився подивитись на рештки затонулого корабля біля Епаномі. Як розповіли у береговій охороні, погода несподівано змінилася і піднялися високі хвилі. За дайвером відправили рятувальний катер, але на час прибуття допомоги чоловік був вже непритомний і згодом підтвердили його смерть.

Раніше у червні, під час періоду сорокаградусної спеки, у Греції загинули щонайменш шестеро іноземних туристів, переважно люди похилого віку.

Тим часом довкола Монблану минулого тижня у різних місцях загинули четверо альпіністів.