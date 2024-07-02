На греческом острове из-за пожаров эвакуировали сотни туристов

Туристические фирмы были вынуждены эвакуировать сотни своих клиентов, которые приехали в отпуска на греческий остров Кос, из-за масштабных лесных пожаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают несколько европейских СМИ.

Несколько туристических агентств в ночь с 1 на 2 июля вынуждены были эвакуировать из отелей своих клиентов из-за приближения лесных пожаров.

От польских туристов на острове, RMF24

Шведский вещатель SVT сообщает, что вечером 1 июля по распоряжению спасателей из отелей в районе города Кардамена начали эвакуировать шведских туристов, на утро общее их количество составило более 200.

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Среди туристов, которым пожары испортили отпуск, также десятки граждан Польши.

Одна из свидетелей событий – слушательница польского RMF24 – рассказала, что около 14 часов с пляжа уже можно было видеть дым от пожара.

"Нас уверяли, что ничего страшного не происходит, пожар в горах. Вокруг летали самолеты и вертолеты, которые тушили его. А где-то через час в отель пришла полиция и сказала быстро собирать самые необходимые вещи", – рассказала она.

Эвакуированных людей на первое время разместили в спортзалах школ.

В туристической фирме Apollo рассказали, что администрация острова пока не давала указания о тотальной эвакуации, поэтому туристам пока ищут варианты размещения. "Мы ждем развития событий. Если ситуация улучшится, они смогут вернуться в отели, или же мы организуем новое размещение", – отметила пресс-секретарь.

Греческое Kathimerini сообщает, что всего на острове из опасной зоны эвакуировали около 10 тысяч человек – туристов и местных жителей. В настоящее время пожар, который распространялся в направлении Кардамены, уже взяли под контроль.

Кроме острова Кос, пожары пылают также на островах Хиос и Крит.

В 2023 году пожары на острове Родос сорвали там туристический сезон и заставили эвакуироваться тысячи туристов, которым теперь предлагают приехать отдохнуть бесплатно.

Также сообщалось, что в последние дни в Греции из-за больших волн погибли несколько туристов из Европы.