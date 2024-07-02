Нідерланди привезуть до Литви систему Patriot

Нідерланди цього тижня розгорнуть у Литві систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, заяву якого наводить LRT, пише "Європейська правда".

Система ППО дальнього радіуса дії Patriot буде доставлена для навчань Baltic Connection 24, які Литва вперше приймає у себе з 7 по 19 липня. Систему 2 липня завантажують в порту Амстердама, вона прибуде до Литви 6 липня.

🇳🇱Great news from the Netherlands: long-range air defence systems "Patriot" are being loaded at the Amsterdam port today & will arrive in Lithuania on July 6. These systems will participate in the #BALTCON24 exercises with 🇱🇹Lithuanian, 🇵🇹Portuguese & 🇪🇸Spanish air forces. pic.twitter.com/DItONKEzSR Реклама: July 2, 2024

У навчаннях візьмуть участь батальйон протиповітряної оборони ВПС Литви з системами ППО середньої дальності NASAMS, система Patriot Королівських ВПС Нідерландів, іспанські і португальські винищувачі, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, а також Центр повітряних операцій і літаки ВПС Збройних сил Литви.

"Розгортання системи протиповітряної оборони Patriot на навчаннях у Литві є першим кроком у виконанні рішення, прийнятого на тогорічному саміті НАТО у Вільнюсі, про створення ротаційної моделі протиповітряної оборони для посилення інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони НАТО", – зазначили в міністерстві.

Під час навчань відпрацьовуватимуть питання передислокації та інтеграції сил і засобів, об'єднаного командування і управління, а також проведення операцій з протиповітряної оборони.

Під час навчань буде спостерігатися підвищений рух військової техніки і різних типів літаків – як вдень, так і вночі.

Нещодавно повідомляли, що Нідерланди спільно зі ще однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Україна говорила, що в найближчій перспективі потребує сім зенітно-ракетних систем Patriot для захисту неба від російських атак.

Після цього про передання своїх систем оголосили Німеччина та Румунія.