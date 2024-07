Нідерланди привезуть до Литви систему Patriot

Нідерланди цього тижня розгорнуть у Литві систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, заяву якого наводить LRT, пише "Європейська правда".

Система ППО дальнього радіуса дії Patriot буде доставлена для навчань Baltic Connection 24, які Литва вперше приймає у себе з 7 по 19 липня. Систему 2 липня завантажують в порту Амстердама, вона прибуде до Литви 6 липня.

🇳🇱Great news from the Netherlands: long-range air defence systems "Patriot" are being loaded at the Amsterdam port today & will arrive in Lithuania on July 6. These systems will participate in the #BALTCON24 exercises with 🇱🇹Lithuanian, 🇵🇹Portuguese & 🇪🇸Spanish air forces. pic.twitter.com/DItONKEzSR

