Нидерланды привезут в Литву систему Patriot

Нидерланды на этой неделе развернут в Литве систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, заявление которого приводит LRT, пишет "Европейская правда".

Система ПВО дальнего радиуса действия Patriot будет доставлена для учений Baltic Connection 24, которые Литва впервые принимает у себя с 7 по 19 июля. Систему 2 июля загружают в порту Амстердама, она прибудет в Литву 6 июля.

🇳🇱Great news from the Netherlands: long-range air defence systems "Patriot" are being loaded at the Amsterdam port today & will arrive in Lithuania on July 6. These systems will participate in the #BALTCON24 exercises with 🇱🇹Lithuanian, 🇵🇹Portuguese & 🇪🇸Spanish air forces. pic.twitter.com/DItONKEzSR Реклама: July 2, 2024

В учениях примут участие батальон противовоздушной обороны ВВС Литвы с системами ПВО средней дальности NASAMS, система Patriot Королевских ВВС Нидерландов, испанские и португальские истребители, которые выполняют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, а также Центр воздушных операций и самолеты ВВС Вооруженных сил Литвы.

"Развертывание системы противовоздушной обороны Patriot на учениях в Литве является первым шагом в выполнении решения, принятого на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе, о создании ротационной модели противовоздушной обороны для усиления интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", – отметили в министерстве.

Во время учений будут отрабатывать вопросы передислокации и интеграции сил и средств, объединенного командования и управления, а также проведения операций по противовоздушной обороне.

Во время учений будет наблюдаться повышенное движение военной техники и различных типов самолетов – как днем, так и ночью.

Недавно сообщали, что Нидерланды совместно с еще одним государством передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Украина говорила, что в ближайшей перспективе нуждается в семи зенитно-ракетных системах Patriot для защиты неба от российских атак.

После этого о передаче своих систем объявили Германия и Румыния.