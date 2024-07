Нидерланды привезут в Литву систему Patriot

Нидерланды на этой неделе развернут в Литве систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, заявление которого приводит LRT, пишет "Европейская правда".

Система ПВО дальнего радиуса действия Patriot будет доставлена для учений Baltic Connection 24, которые Литва впервые принимает у себя с 7 по 19 июля. Систему 2 июля загружают в порту Амстердама, она прибудет в Литву 6 июля.

🇳🇱Great news from the Netherlands: long-range air defence systems "Patriot" are being loaded at the Amsterdam port today & will arrive in Lithuania on July 6. These systems will participate in the #BALTCON24 exercises with 🇱🇹Lithuanian, 🇵🇹Portuguese & 🇪🇸Spanish air forces. pic.twitter.com/DItONKEzSR

