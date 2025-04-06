Прем'єр Франції засудив Трампа після його заяв на підтримку Ле Пен

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру засудив президента США Дональда Трампа, який нещодавно висловив підтримку лідерці ультраправих Марін Ле Пен, якій суд заборонив балотуватись у президенти.

Про це французький прем’єр заявив в інтерв’ю Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Байру, такі заяви очільника Білого дому є "втручанням".

"Втручання стало законом світу", – заявив прем'єр-міністр.

Він засудив заявив "міжнародну, непристойну, неліберальну групу, яка вирішила, що права людини, верховенство права…повинні залишитися в минулому".

Байру уточнив, що ці його слова також стосуються угорського прем’єра Віктора Орбана і господаря Кремля Владіміра Путіна.

Як відомо, Трамп назвав справу проти Марін Ле Пен полюванням на відьом.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Ле Пен є найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції, за даними останніх опитувань.

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію.

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