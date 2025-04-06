У Польщі застерігають Трампа від "історичної помилки" щодо Росії

Американський президент Дональд Трамп ризикує здійснити "історичну помилку", якщо його переговори про припинення війни в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території, вважає Павел Коваль – глава польської Ради зі співпраці з Україною, яка консультує уряд Дональда Туска щодо питання України.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Коваля цитує Financial Times.

За його словами, для Польщі та решти Центральної Європи буде перетнута "червона лінія", якщо розширені кордони Росії будуть визнані юридично.

Коваль зазначив, що існує чітка різниця між "тимчасовими рішеннями" щодо припинення бойових дій в Україні та виконанням "російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу чи інших частин України, що було б історичною помилкою".

Коваль попередив, що якщо це створить прецедент, який дозволить кремлівському правителю Владіміру Путіну розширювати "імперську Росію", то "це буде жахливо".

"Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включаючи Крим і Донбас, і це є основою норм міжнародного права. Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з головних гарантій збереження миру в цьому регіоні, як свідчить наш історичний досвід", – заявив він.

Водночас Коваль висловив упевненість, що Трамп, зрештою, не дозволить Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу з боку Путіна.

Він також переконаний, що Трамп також не ризикне позбавити американські компанії можливості інвестувати в реконструкцію України після припинення війни, не надавши сильних гарантій безпеки, яких прагнуть Київ та його європейські союзники.

"Для політиків дуже легко відокремити політичні гарантії від бізнес-гарантій і від військових гарантій, але якщо реальні гроші будуть інвестувати в Україну, вони вимагатимуть серйозних американських гарантій", – сказав Коваль.

Нещодавно ЗМІ поширили інформацію про те, що Трамп нібито розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни.

Коментуючи ці дані, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Трамп не піднімав у розмовах з ним питання окупованого Росією Криму.

Водночас перед тим Зеленський визнавав, що територіальні питання будуть на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни.