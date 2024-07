Орбан пояснив мету свого візиту в Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, що прибув до України практично відразу після початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу, аби краще зрозуміти, як допомогти українській державі.

Про це Орбан сказав на двосторонній зустрічі з Володимиром Зеленським, кадри якої поширені на сторінках глави держави у соцмережах, пише "Європейська правда".

Угорський прем'єр назвав питання війни в Україні найважливішим на сьогодні питанням для Європи й висловив переконання, що воно залишиться таким упродовж наступних шести місяців головування Угорщини в Раді ЄС.

I welcome Hungary’s Prime Minister @PM_ViktorOrban on his first visit to Ukraine in 12 years.



Today, we will discuss ways to bring a just and lasting peace closer. I thank Hungary for attending the Peace Summit and supporting its final communiqué. Our work in this format truly… pic.twitter.com/eLMfeC8hUn

