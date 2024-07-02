Орбан пояснив мету свого візиту в Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, що прибув до України практично відразу після початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу, аби краще зрозуміти, як допомогти українській державі.

Про це Орбан сказав на двосторонній зустрічі з Володимиром Зеленським, кадри якої поширені на сторінках глави держави у соцмережах, пише "Європейська правда".

Угорський прем'єр назвав питання війни в Україні найважливішим на сьогодні питанням для Європи й висловив переконання, що воно залишиться таким упродовж наступних шести місяців головування Угорщини в Раді ЄС.

I welcome Hungary’s Prime Minister @PM_ViktorOrban on his first visit to Ukraine in 12 years.



Today, we will discuss ways to bring a just and lasting peace closer. I thank Hungary for attending the Peace Summit and supporting its final communiqué. Our work in this format truly… pic.twitter.com/eLMfeC8hUn Реклама: July 2, 2024

"Мета мого візиту – зрозуміти, як ми можемо допомогти Україні у наступні шість місяців", – сказав він.

Також він прагне скористатись зустріччю, аби обговорити становище угорської меншини в Україні та зрозуміти, як допомогти і їй, додав Орбан.

"Ви знаєте, що ми дуже прагнемо допомогти вам гуманітарно. Ми виступаємо за мир, і я хотів би зрозуміти – і вважаю це своєю місією – ваше бачення шансів на мир. Я налаштований оптимістично і дякую за запрошення", – сказав Орбан.

Як повідомляла "ЄП", за підсумками переговорів у Києві Зеленський і Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.

Крім того, на перемовинах Орбан просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній.

Орбан також пообіцяв відкрити та фінансувати роботу першої української школи в Угорщині.