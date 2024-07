Орбан объяснил цель своего визита в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что прибыл в Украину практически сразу после начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза, чтобы лучше понять, как помочь украинскому государству.

Об этом Орбан сказал на двусторонней встрече с Владимиром Зеленским, кадры которой распространены на страницах главы государства в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Венгерский премьер назвал вопрос войны в Украине важнейшим на сегодня вопросом для Европы и выразил убеждение, что он останется таким в течение следующих шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС.

I welcome Hungary’s Prime Minister @PM_ViktorOrban on his first visit to Ukraine in 12 years.



Today, we will discuss ways to bring a just and lasting peace closer. I thank Hungary for attending the Peace Summit and supporting its final communiqué. Our work in this format truly… pic.twitter.com/eLMfeC8hUn

