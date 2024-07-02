У Кремлі прокоментували поїздку Орбана до України

У Кремлі заявили, що нічого не очікують від поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Про це сказав прессекретар лідера РФ Дмитрій Пєсков у вівторок, його цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

За його словами, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом прем'єра Угорщини до Києва. При цьому він запевнив, що Кремлі нічого не очікують від цього візиту.

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"Зрозуміло, що Угорщина, яка стала головувати в цьому періоді в ЄС, зрозуміло, повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", – сказав Пєсков.

При цьому Пєсков зазначив, що Орбан "добре відомий як політик, який досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".

Раніше Віктор Орбан заявив, що прибув до України практично відразу після початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу, аби краще зрозуміти, як допомогти українській державі.

За підсумками переговорів у Києві Зеленський і Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.

Крім того, на перемовинах Орбан просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній.

Віктор Орбан приїхав до України вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Угорщина не підтримує Україну зброєю та регулярно блокує на рівні ЄС рішення, покликані послабити Росію.