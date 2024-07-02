В Кремле прокомментировали поездку Орбана в Украину

В Кремле заявили, что ничего не ожидают от поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев.

Об этом сказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков во вторник, его цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

По его словам, Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом премьера Венгрии в Киев. При этом он заверил, что Кремле ничего не ожидают от этого визита.

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"Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, должна выполнять свои функции. Поэтому в этом случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов", – сказал Песков.

При этом Песков отметил, что Орбан "хорошо известен как политик, который достаточно жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

Ранее Виктор Орбан заявил, что прибыл в Украину практически сразу после начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза, чтобы лучше понять, как помочь украинскому государству.

По итогам переговоров в Киеве Зеленский и Орбан договорились работать над соглашением о двусторонних отношениях, которое снимет двусторонние проблемы.

Кроме того, на переговорах Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

Виктор Орбан приехал в Украину впервые с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Венгрия не поддерживает Украину оружием и регулярно блокирует на уровне ЕС решения, призванные ослабить Россию.